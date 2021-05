Lasarte se deleita con Brereton: “Tiene algunas características que no abundan”

Martín Lasarte tuvo palabras para la incorporación del delantero Ben Brereton a los trabajos de la Roja en Juan Pinto Durán. El director técnico de la Selección destacó las condiciones que ostenta el atacante del Blackburn Rovers de Inglaterra.

“Es un chico como mucha gente que se ha ido de Latinoamérica a buscar en otros países, no sé el motivo. Se ha desarrollado en Inglaterra, ha jugado en las selecciones juveniles, sub 15, sub 17 y sub 20, ha estado en los procesos de formación y eso no le impedía en el caso que Chile le planteara la posibilidad de competir que lo hiciera”, comentó “Machete” en el sitio oficial de la Roja, sobre la nominación del futbolista de 22 años nacido en suelo inglés.

“Esa posibilidad se le planteó, es un jugador muy joven, tiene 22 años, algunas características que no abundan, es un jugador de porte alto para ser delantero, supera la media con creces, y se le planteó la posibilidad”, agregó el seleccionador nacional.

Sobre el ánimo que ha exhibido Ben Brereton durante sus primeras jornadas de trabajo en el complejo de la Roja, Martín Lasarte sostuvo que el futbolista de madre chilena “está súper contento, está satisfecho y ojalá nos pueda dar lo que pretendemos que puede hacer”.