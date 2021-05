La tensa discusión en vivo de periodistas de ESPN que se volvió viral

Una tensa discusión en vivo tuvieron dos periodistas de ESPN, en plena emisión de Sportcenter.

El hecho fue protagonizado por Germán Paoloski y Christian Martin, luego que el primero saludara al segundo, quien es corresponsal en Europa, y el cual se molestó luego que lo hicieran esperar mucho tiempo para su salida al aire.

“Chris querido, te mando un abrazo, te agradezco y ahora vamos a ver parte de lo que pudiste hacer ayer con el Kun. Y como siempre, gracias por estos minutos. ¿Cómo está la temperatura en Manchester?”, consultó el conductor.

“Y por la paciencia de escuchar la pirología y el debate interminable”, respondió Martin.

“A López no le cae bien Bielsa, es una cosa insólita”, señaló entre risas Paoloski, haciendo alusión a su conversación previa con el periodista Gustavo López.

“No, López no. Te cantaban por cucaracha que yo estaba esperando. A mí, no”, señaló con voz firme y seria el corresponsal.

“Si no querés salir, no salgas Chris. No pasa nada. Yo no te quiero obligar. Pero no podemos hacer lo que vos querés todo el tiempo”, expresó Paoloski.

“Paciencia”, devolvió Martin. “Si, bueno… Pero es un programa de televisión. Un abrazo Christian, gracias”, le respondió el periodista desde el estudio.

Po último, tras finalizar el contacto en ESPN, Paoloski afirmó que “me gusta el compañerismo que hay al aire. No lo saquemos más al aire a Christian Martin. Hagamos eso, más fácil”.