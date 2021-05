Larrivey y la opción de emigrar a Brasil: “Es difícil cambiar cuando uno está bien”

En los últimos días surgió el rumor de que Joaquín Larrivey, goleador de Universidad de Chile, habría despertado el interés del Ceará de Brasil, debido a su buen nivel con la camiseta azul.

Pero el propio jugador puso paños fríos. “Me llegan esos rumores, pero no va más allá de esa información. Nosotros como familia estamos súper cómodos acá, y uno se pone contento de al menos sonar, significa que las cosas las estoy haciendo bien, pero mi familia y yo estamos felices”, declaró en Radio Cooperativa.

“Es difícil cambiar cuando uno está bien. Uno no sabe lo que pueda pasar más adelante, pero en el club me siento valorado y eso es también importante”, agregó.

Larrivey: “En un club tan grande como la U, no hay tiempo de adaptación”

Por otro lado, Joaquín Larrivey se refirió al nivel de los azules en el Campeonato Nacional 2021. “Es cierto que hay jugadores nuevos, pero en un club tan grande como la U, no hay tiempo de adaptación. Por momentos hemos jugado bien, pero han sido momentos cortos, y no hemos encontrado la regularidad que buscamos y que te permite estar arriba todo el torneo”.

“A eso es lo que apuntamos, y creemos que mejorando esas cosas en que estamos al debe, podemos meternos ahí”, complementó.

En la misma línea, el experimentado delantero argentino expreesó lo siguiente: “Creíamos que habíamos dado un paso importante (ante Antofagasta), y el otro día nos empantanamos (ante Everton) ante un equipo en inferioridad numérica y no le generamos mucho peligro. Fallamos ahí porque el rival no nos generó situaciones de peligro, y en ese sentido no hay misterio, hay que trabajar y el DT deberá analizar cómo mejorar”.