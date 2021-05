James Rodríguez con todo contra Reinaldo Rueda: “Me llena de profunda decepción”

James Rodríguez, una de las mayores estrellas del fútbol colombiano de los últimos años, se lanzó con todo en contra del DT de su selección Reinaldo Rueda, quien optó por dejarlo fuera de las eliminatorias y de la Copa América a raíz de su mermada condición física.

El crack del Everton de Inglaterra no se encuentra el cien en lo físico y por ello el ex entrenador de la Roja tomó la decisión de marginarlo, sin embargo el propio jugador aseguró que si bien no podrá jugar en la fecha 7 de las clasificatorias, sí podrá estar en la fecha 8 como también en la Copa América.

“Vengo de una recuperación que está en su parte final. En la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica del fútbol y de esta manera no afectar mi participación en los próximos compromisos de nuestra selección”, estableció James a través de un comunicado.

“Los tiempos pertinentes de este proceso me sugieren tener precaución para participar en la fecha 7 de la eliminatoria, pero me permitirían integrarme de lleno en la fecha 8 y por supuesto estar para la Copa América 2021”, continuó.

Tras ello, el ex Real Madrid apuntó contra Rueda. “Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome y una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho”, sostuvo.

“Lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que para mí significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida”, agregó.

Para finalizar, James Rodríguez dejó las siguientes palabras: “Para mis compañeros, la mejor energía y los mejores deseos. En la distancia apoyaré con la pasión de siempre”.