Rafael Dudamel se aburrió de las preguntas sobre su continuidad en la U

El director técnico de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, manifestó su molestia durante la conferencia de prensa que brindó este viernes, ante las constantes preguntas sobre su continuidad en el elenco azul.

“Lo que me aburre es llegar a las ruedas de prensa y que esas preguntas siempre aparezcan cuando vengo con la expectativa de hablar de fútbol”, expresó el entrenador venezolano de la U.

“En ruedas de prensa anterior hemos hablado de mi comunicación con el presidente y de ellos no he recibido ningún cuestionamiento. Con ellos reflexionamos sobre lo que debemos seguir haciendo. Sobre especulaciones no puedo hacerme eco”, agregó.

Dudamel sostuvo que “mentalmente estoy muy bien, tranquilo, consciente de lo que significan los próximos dos partidos y terminar en los primeros lugares antes de la pausa, viendo a ver si habrá Copa Chile”.

“Sigo con la claridad de lo que está en juego cada partido y en la preparación del equipo, viendo y analizando cada jornada para poder ir progresando. Eso me llena de expectativas”, complementó.

Con miras al encuentro de este fin de semana ante Audax Italiano, el DT de Universidad de Chile estableció que “partido tras partido, sentimos que damos un paso adelante, otro partido no nos salen las cosas y damos un paso atrás. Esto es semana a semana, es muy emocional y la única manera de alcanzar la consolidación que uno quiere es dando trabajo, jugando, compitiendo y en esa dinámica estamos”.