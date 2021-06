Gobierno brasileño pone en duda la Copa América: todavía no hay nada definido

El Gobierno brasileño no sólo cerró las fronteras marítimas y terrestres a los extranjeros por un tiempo indefinido. En otra decisión que poco bueno le presagia a la Copa América, el Gobierno dijo que la realización del torneo aún no es algo resuelto. Así lo señaló en ministro de la Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos.

“Todavía no hay nada cerrado, quiero dejar esto de forma bien clara. Estamos en medio del proceso. Pero no vamos a rehuir la demanda, en caso de que sea posible de atender”, dijo el secretario de Estado. “Ese evento, en caso de que se realice, no tendrá público. Por ahora son diez equipos, en dos grupos, habrá 65 personas por delegación, todos vacunados”, dijo

Ramos añadió que “las sedes serán responsabilidad de la Confederación Brasileña de Fútbol. De acuerdo con la elección de las sedes, ellos consultarán con los estados. Mañana (martes) tendremos una posición final”, señaló. Ramos lamentó la lluvia de críticas a la realización de la Copa América en Brasil.

En una señal del Gobierno Brasileño que apunta a realizar la copa, el ministro dijo que actualmente en Brasil “se está desarrollando el campeonato brasileño, se disputaron los estaduales y se juegan también partidos de la Copa Libertadores de América”.

La autorización final para permitir el torneo la toma el poder ejecutivo de cada estado. Por ejemplo, desde Manaos hay rechazo a disputar el torneo. Otros que también están dudosos son Pernambuco, Río Grande do Norte, Minas Gerais y Rio Grande do Sul. Dieron su aprobación los de San Pablo, Bahía, Cuiabá y Amazonas.