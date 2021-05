Pernambuco y Bahía, los primeros estados que se bajan y ponen restricciones a la Copa América en Brasil

La confirmación de la Conmebol y el gobierno de Brasil de organizar la Copa América en uno de los países con el mayor número de contagiados por covid-19 en el mundo ya tiene sus primeros detractores, luego que los estados de Pernambuco y Bahía, dos potenciales sedes para recibir encuentros del torneo de selecciones sudamericanas, anunciaran este lunes que no recibirán partidos en sus estadios y, de verse obligados a hacerlo, lo harán sin público en las tribunas.

El deseo del presidente Jair Bolsonaro, de recibir el torneo en la nación brasileña, tuvo su primer rechazo en las autoridades de Pernambuco, que según informa la red Globo, informaron a través de su departamento de prensa que no facilitarán su recinto deportivo para el campeonato.

“Poco después del anuncio, el gobernador de Pernambuco, Paulo Câmara, a través de la oficina de prensa, determinó que el estado no será parte de la sede”, contó el medio, que también dio cuenta de la decisión del gobernador Bahía de no facilitar el ingreso de público en el estadio.

“En cuanto al traspaso de la Copa América 2021 a Brasil, agrego que no hay posibilidad de relajar las reglas para que Bahía sea la sede. Seguiremos el mismo patrón en relación al fútbol. No se permitirá ingreso al público. Si el requisito es tener audiencia, aquí en Bahía no se hará la Copa América”, posteó en sus redes sociales el gobernador de dicho estado, Rui Costa.

Los rechazos de ambos estados llegan en el momento en que varios medios brasileños han especulado respecto de las futuras sedes del evento, donde Pernambuco y Bahía aparecieron entre las ciudades que Bolsonaro habría ofrecido a la Conmebol para distribuir los partidos.

“Durante el encuentro celebrado el lunes (entre Brasil y la Conmebol), se colocaron otros estadios como posibles sedes de la competición. Los más probables, si logran liberar a los gobernadores, son Mané Garrincha en Brasília, Arena da Amazônia y Arena das Dunas en Natal. La posición de Paulo Câmara, a su vez, fue tomada luego de que Pernambuco fuera nombrada como una de las posibles sub-sedes de la competencia. Según el gobernador, las cifras de la pandemia hacen inviable la propuesta”, asegura Globo, que recalca que dicho estado es uno de los más afectados con la pandemia.

“Pernambuco se encuentra actualmente en el peor momento de la pandemia en el estado, con tasas de ocupación de camas para pacientes con Srag del 91% en el sector público y del 86% en el privado. En una situación más crítica, la red pública tiene pacientes en el 98% de las camas de UCI y el 83% en la sala”, afirma.

Sobre a transferência da Copa América 2021 para o Brasil, adianto que não há possibilidade de flexibilizar regras para que a #Bahia seja sede. Seguiremos o mesmo padrão em relação ao futebol. Não será permitido público. Se a exigência é ter público, aqui na Bahia não terá. — Rui Costa (@costa_rui) May 31, 2021

De Bahía, en tanto, el medio asegura que “según un boletín del Departamento de Salud de Bahía difundido el pasado sábado por la tarde, en las últimas 24 horas se registraron 6.643 casos de covid-19 (tasa de crecimiento de + 0,7%) y 103 defunciones. En total, en el estado se registraron 1.010.166 personas infectadas y 21.074 muertes desde el inicio de la pandemia”.