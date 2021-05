Columna de opinión: Tuchel, touché

Touché: expresión que utiliza una persona en una discusión o debate cuando aporta un argumento que desmonta o desenmascara a su oponente. Justamente eso fue lo que hizo Thomas Tuchel, pero en una cancha. Y no lo digo por Josep Guardiola, que ha demostrado con creces su valía ganando tres Premier -dos por paliza- y, más allá de sus éxitos, el sábado le dio un ejemplo al mundo siendo un buen perdedor, cualidad que escasea hoy, sobre todo por estos lares.

Me refiero a los que se llenan la boca hablando del proyecto y de la idea, usándolos como excusa para zafar cuando ya se dieron cuenta de que no se la pudieron. Si bien es cierto que un proceso a largo plazo tiene más probabilidades de resistir los avatares del impaciente fútbol actual, el tiempo en una banca no es directamente proporcional a los resultados positivos.

Dulce revancha para el alemán, que fue despedido en diciembre por el histérico París Saint-Germain, pese a haberlo llevado a su primera final de la Champions. Ya en enero lo fichó el Chelsea y de inmediato demostró que cuando un técnico la tiene clara, no necesita meses ni años para plasmar su ideario.

Y más encima lo logró con un plantel sin las grandes figuras de sus rivales directos por la “Orejona”, porque aunque los “Blues” también tienen como dueño a un magnate que abre la billetera en cada mercado de fichajes, casi no cuentan con superestrellas mundiales consagradas, salvo el tremendo N’Golo Kanté. Punto aparte para el volante francés, candidato fijo al Balón de Oro.

Pocas veces se vio tan nítida la mano de un DT en un equipo en un lapso tan corto. Aunque es verdad que ha habido cuadros campeones con coaches interinos, como el propio elenco londinense con Roberto Di Matteo en el 2012, acá estamos hablando de otra cosa. La solidez de la escuadra actual, eliminando con autoridad a los dos clubes potentes de Madrid y al Manchester City, auguran que estamos en presencia de un entrenador fuera de serie.

Tuchel: “Touché”.