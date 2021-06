“Pepe” Basualdo le resta importancia a la baja del “Rey”: “Vidal no es un Messi de Argentina”

José Basualdo es de los campeones de 1993. Por eso, puede decir que es uno de los que ganó el último título adulto de la selección argentina, en la Copa América de Ecuador.

Desde entonces, la “Albiceleste” pasa por una extensa mala racha sin coronas, cuyas decepciones más recientes fueron justamente ante su rival de mañana por las Clasificatorias: Chile. El “Pepe”, con pasado como DT en Santiago Morning y la “U”, vaticina un partido “parejo” y “caliente”, más allá de la ausencia de Arturo Vidal.

Además, alaba a Martín Lasarte, con quien se enfrentó cuando “Machete” dirigía a Nacional, y critica a Lionel Scaloni. “Si el técnico piensa solamente en ganar un Mundial, nos estamos equivocando y seguiremos con esta larga sequía”, advierte Basualdo.

¿Alguno llega mejor?

—Quien llega mejor es difícil decir. Argentina tiene que tratar de seguir manteniendo el puntaje casi ideal, mientras que Chile debe tener ganas de recuperar el nivel que tenía y poder pelear mucho más arriba. Sabemos que el arma argentina siempre va a ser Messi. En cambio, los chilenos tienen más opciones. Va a estar medio parejo, no creo que haya mucha superioridad de uno u otro.

Estos dos equipos ya se conocen mucho, ¿esperas un partido caliente, con el antecedente de la última Copa América?

—Son clásicos. Argentina tiene clásico no sólo con Brasil, sino también con Uruguay y Chile, los equipos que realmente pelean por entrar a un Mundial. Entonces, inevitablemente se hace un partido caliente, no solamente por lo que pasó en la última Copa América, sino porque siempre uno le quiere ganar al otro. Eso lleva a que los jugadores jueguen al límite y haya roces, y los partidos se hacen muy duros.

¿Qué opinión tiene Basualdo de Lasarte?

—Es un buen técnico, bastante estudioso. Yo lo enfrenté varias veces cuando él estuvo en Nacional de Uruguay y para bien sus equipos, así que habrá estudiado mucho a Argentina, a sus jugadores y sus movimientos, para jugarle de igual a igual. A mí me gusta.

Llamó a la “vieja guardia”, como le decimos acá…

—Los de la “vieja guardia” son chicos ganadores, que salen a buscar cosas importantes y les gusta jugar esta clase de partidos. Y hablando del técnico, tiene mucha más experiencia que el de Argentina y eso a veces también pesa.

¿Cuánto pierde Chile sin Vidal? ¿Argentina pasa inmediatamente a ser favorita?

—No. Pierde un buen jugador, de experiencia, de jerarquía, pero no es que ahora, porque no esté, Argentina pasa a ser favorita. Hay otros jugadores muy importantes en Chile como para que Vidal sea, con todo respeto, un Messi de Argentina, que si está él se juega de una manera y si no está, se juega de otra. Chile no modifica, pero sí pierde un gran futbolista.

Por la presión que tienen Messi y compañía, ¿le juega a favor o en contra a Argentina que no haya público?

—Ya todos los jugadores vienen acostumbrados a eso, con torneos prácticamente sin público. Eso lleva a que ya no les interese el entorno, el murmullo o la hinchada. En ese aspecto, están todos equilibrados.

¿Scaloni ya tiene buena aceptación allá?

—Es que la gente ya se acostumbró, porque no va a haber cambio, ya que los posibles técnicos ya están todos con trabajo. No es que tenga aceptación, pero Gallardo está en River, el “Cholo” Simeone en el Atlético Madrid y Pochettino en el PSG, que eran los nombres que gustaban. A raíz de eso, y de que medianamente Argentina va cumpliendo los objetivos, como que está calmado, pero no creo que sea la preferencia del hincha.

¿Cuál es la explicación personal de José Basualdo, habiendo ganado el último título en 1993, de esta larga sequía de Argentina?

—Yo creo que la falta de interés de empezar a ganar cosas que no sean un Mundial, porque es lo más difícil. Respetando a todas las selecciones, la Copa América puede ser un poco más accesible, pero si el técnico piensa solamente en levantar una Copa del Mundo, yo pienso que nos estamos equivocando y así seguiremos con esta larga sequía.