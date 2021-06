Chile obtiene importante empate ante Argentina en el debut de Martín Lasarte

/ Futbol, Argentina vs Chile. Eliminatorias mundial de Catar 2022. El jugador de Chile Jean Meneses, centro, disputa el balon contra Juan Foyth de Argentina durante el partido de las clasificatorias al mundial de Catar 2022 realizado en el estadio Unico de Santiago del Estero, Argentina. 03/06/2020 Juan Jose Garcia/Fotobaires/Photosport Football, Argentina vs Chile. Qatar 2022 World Cup Qualifiers. Chile's player Jean Meneses, center, battles the ball against Juan Foyth of Argentina during the 2022 Qatar World Cup qualifier match held at the Unico stadium in Santiago del Estero, Argentina. 03/03/2020 Juan Jose Garcia/Fotobaires/Photosport