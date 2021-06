“Ni el mismo Rafael nos dijo ‘bueno, me voy'”: De Paul pone en duda renuncia de Dudamel en la “U”

Pese a los fuertes rumores que hablan incluso de un acuerdo con la directiva de Azul Azul para abandonar la dirección técnica de Universidad de Chile después del partido de este sábado ante Palestino, el futuro de Rafael Dudamel en el cuadro laico sigue siendo una incógnita luego de las declaraciones que este mediodía entregó el arquero universitario, Fernando de Paul, quien aseguró que ni el técnico o los dirigentes le han confirmado al plantel la salida del venezolano.

“Primero, yo no sé si se va”, aclaró de entrada el portero, quien le bajó el pulgar a una posible partida de Dudamel.

“Por lo menos a nosotros nadie nos comunicó nada y el técnico está trabajando de la misma manera que venía haciéndolo con nosotros en las semanas anteriores. Nos estamos preparando y muy enfocados en el partido contra Palestino”, aseguró De Paul, quien explicó que “no tengo porqué decir algo que realmente no es, pero, o sea, si no quieren creerme, no hay problema, pero es así”.

“A nosotros ningún dirigente vino y nos dijo Rafael se va o ni el mismo Rafael nos dijo ‘bueno, me voy’, entonces no puedo hablar de eso porque no lo sé. Si puedo decir que nos sentimos preocupados entre nosotros y con mucha bronca por no tener esa regularidad que nos permita obtener buenos resultados, pero de supuestos no puedo hablar”, dijo.

Otro de los temas que tocó el arquero argentino nacionalizado chileno, quien en esta ocasión quedó al margen de la nómina de la Selección para los partidos de las Clasificatorias frente a Argentina, esta noche; y ante Bolivia, del próximo martes; De Paul tiene un sólo deseo: “Yo quiero que gane Chile. Futbolísticamente me formé acá, mis hijos son chilenos. Yo quiero un resultado bueno para Chile. Esperamos que sea un buen partido”.