El King celebró en su lecho de enfermo: “Unos leones. Vamos por más muchachos”

El King, Arturo Vidal, no pudo actuar contra Argentina en el partido en Santiago del Estero válido por las clasificatorias. Pero eso no le impidió celebrar con todo en su Instagram el histórico empate. Una Selección de nuestro país no retornaba de Argentina con un punto hacía 18 años.

“¡Felicitaciones muchachos! Así es como se representa a nuestro país. Unos leones. ¡Vamos por más muchachos!”, escribió el jugador luego de que se ratificó el resultado. Vidal quedó descartado para este partido debido a que resultó positivo por coronavirus a comienzos de semana.

En sus stories, Vidal también publicó mensajes de celebración con este resultado. Chile empató en Argentina dos veces antes: en 1997 y luego en 2003. La primera vez abrió la cuenta y le empataron, la segunda remontó un 2 a 0. Ahora se recuperó después de un penal cobrado por el VAR.

“Golazo la p.m.” escribió en un primer mensaje en sus stories, que lleva una secuencia de la anotación de Alexis Sánchez. Y luego el King escribió un “Unos Leones. Vamos Chile carajo”. Y “Muy bien Muchachos” acompañado por una canción de DJ Méndez. Y para el final se guardó una alabanza al que a su juicio fue el mejor: Gary Medel. “Eres una bestia, hermanito”, escribió.