Sonia Isaza sorprende con inesperadas publicaciones para Arturo Vidal

Ya dado de alta este viernes de su contagio a covid-19, Arturo Vidal deberá completar los días de su cuarentena. Mientras eso sucede, su pareja, la colombiana Sonia Isaza, hace oídos sordos a los rumores de un posible affaire del jugador de Inter de Milán en Chile con una serie de mensajes e imágenes subidas estas últimas horas a sus historias de Instagram.

La cafetera, que ya había salido al paso de los rumores con un contundente “déjalo que goce” a quienes le habían consultado por el tema, decidió dar un paso más allá y con una foto de ella y el jugador juntos dio a entender que la relación amorosa entre ambos sigue igual que cuando el volante viajó al país.

Sin embargo, en los mensajes siguientes profundizó en sus sentimientos hacia el nacional con un texto donde asegura que “jamás olvides que tu vida es más grande que tus miedos, que tus fuerzas son mayores que tus dudas, que aunque tu mente esté confundida, tu corazón siempre sabrá la respuesta”. Una cita que abrió las especulaciones de sus seguidores, ya que no explicó quien era el destinatario de su reflexión, aunque muchos especularon con que sus dichos eran para Vidal.

“Con el tiempo lo que hoy es difícil, mañana será un tesoro. Pelea por lo que realmente te llene el alma y ten la virtud de saber esperar, porque todo lo que tiene que ser será”, prosiguió una nostálgica Isaza, quien con la letra de la canción “Me atrapaste”, de Darío Gómez, dejó en claro que sus sentimientos hacia el seleccionado chileno no han cambiado.

“Con tus caricias, me atrapaste. Y sin salida está mi corazón. Tan audaz no te creía yo. Y a qué viene que me despidas ahora, de qué modo voy a alejarme de ti. Me tienes enamorado”, entonó la colombiana, quien al parecer no quiere saber nada de rupturas ni crisis con Vidal.