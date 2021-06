Arturo Vidal publica nuevo mensaje y se declara listo: ¿jugará ante Bolivia?

Arturo Vidal, el volante de la Selección Chilena y el Inter de Milán, subió la tarde de este domingo 6 un nuevo mensaje a sus stories de Instagram y abrió la posibilidad de actuar ante Bolivia. La Selección enfrentará al cuadro altiplánico pasado mañana, en un partido válido por las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. Vidal recibió el alta de covid el viernes. Este lunes termina su cuarentena obligatoria como contagiado de coronavirus.

Nada hace retroceder a Arturo Vidal. La foto que publicó lo muestra con la ropa de la Selección Chilena y declarándose listo. “Estamos ready”, escribió también en compañía de unos emojis que indican vigor y fuego. A todo esto, el King le añadió una canción de Anuel AA y Ozuna, que se llama -era que no- Los Dioses.

La parte que el escogió dice así: “Mucho’ trabajan pa’ verme di’ que bajar / Me puedo morir cuatro vece’ y millo siempre voy a estar / No sé qué pasa, yo sigo subiendo / El Bugatti, el Ferra y el Enzo / Ustede’ saben ya, cabrone’, no sean menso’ / Eh, ¿qué quiere’ que haga? / Los diose’ salieron, aguanten la saga”.

Ya había trascendido que Vidal exige actuar ante Bolivia y jugar la Copa América. El sábado, tanto el canal TNT como radio Cooperativa reiteraron que “Vidal quiere jugar sí o sí el próximo partido”. Pero eso no depende sólo de él. También de la evaluación que realice el cuerpo médico y el entrenador Martín Lasarte.