Lasarte y la Copa América: “Sé que han hablado los futbolistas entre ellos, pero no tengo ninguna información para decir qué puede ocurrir”

El director técnico de la Roja, Martín Lasarte, se refirió a la situación en la que se encuentra Chile con miras a la controvertida Copa América 2021, que se llevará a cabo en Brasil, según lo que determinó la Conmebol.

Al ser consultado en conferencia de prensa respecto a la planificación de Chile para dicho certamen, “Machete” sostuvo que “lamentablemente llega un punto donde uno debe optar, las clasificatorias se llevan el 100% de la energía, todo, queda muy poco tiempo para otras cosas”.

“Hemos intentado ver pautas, cuándo irnos, dónde, cuándo vamos a jugar, no tenemos muy clara las cosas. Hay muchas situaciones dudosas, interrogantes que nos demandarían planes en medio de estas Clasificatorias y lo hemos dejado de lado cuando pase esto”, agregó.

Además, a Lasarte se le preguntó directamente por la posibilidad de que la Roja no participe en la Copa América de Brasil. Ante ello, respondió lo siguiente: “no tengo ningún elemento, ningún colega me ha llamado, he averiguado por mi cuenta qué pasa en otros lugares, pero por una cuestión casi periodística, para saber dónde estamos parados”.

“Acá, a nivel de Chile, sé que han hablado los futbolistas entre ellos, pero no tengo ninguna información para decir qué puede ocurrir”, continuó.