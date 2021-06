Javier Castrilli dice que no fue penal contra Chile: “Maripán no tuvo intención”

Javier Castrilli, el retirado árbitro argentino, ocupó su cuenta de Twitter para sostener que el penal que le cobraron a Chile en el partido ante Bolivia no lo fue. El tiro penal lo cobró el paraguayo Eber Aquino cuando Chile iba 1 a 0 arriba en el marcador y Bolivia tenía pocas jugadas de ataque.

De acuerdo con Castrilli, “Maripan no tuvo intención. ¡El disparo fue a un metro de distancia! Y el brazo justifica su ubicación, porque acompañó el movimiento giratorio, queriendo cubrirse del disparo y evitar el impacto. Ergo: no fue antinatural y menos tuvo intención de bloquear. No fue penal”, escribió el retirado juez.

El exjuez también dijo que “cuesta interpretar por qué le pasaron al árbitro un ángulo de imagen y con cuadro detenido donde pretenden demostrar que fue intencional (“…bloquea…”) y antinatural…”, dijo el retirado árbitro. Esto en referencia a que Aquino fue al VAR a ver repeticiones de la polémica jugada registrada en el segundo tiempo.

Obsérvese la poca convicción con la que Eber Aquino señala el penal. El lenguaje corporal no miente. En tiempo real estuvo a 4 metros de la acción y no hubo sanción. Inducido por el VAR con sus imágenes e interpretaciones erráticas cambió de opinión… pic.twitter.com/Bd0HQnc86H — Javier Castrilli (@castrillijavier) June 10, 2021

Además, añadió que “La regla habla claramente ‘… cuando la posición no sea consecuencia de su movimiento…’. El movimiento del brazo de Maripán está plenamente justificado por su movimiento giratorio. Todo lo que se repite y se escucha confunde a la gente”, concluyó Javier Castrilli.