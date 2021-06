Chile vs. Argentina: con novedades en las formaciones para el duelo por Copa América

A menos de dos semanas del empate 1-1 en Santiago del Estero por las eliminatorias, Chile y Argentina se vuelven a ver las caras en un partido por los puntos. Esta vez se enfrentarán por la primera fecha del Grupo A de la Copa América 2021.

Con novedades en sus formaciones respecto al mencionado enfrentamiento por las clasificatorias, la Roja y la Albiceleste se enfrentarán este miércoles, desde las 17 horas (horario de Chile), en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.

Chile no podrá contar con Alexis Sánchez, quien se perderá toda la primera fase del certamen continental por una lesión muscular, pero sí tendrá entre sus titulares a Arturo Vidal, quien se recuperó del covid-19.

Argentina, en tanto, no contará con el lateral Juan Foyth, quien no fue considerado por el DT Lionel Scaloni en la nómina para la Copa América. En su lugar entrará el jugador Gonzalo Montiel, quien no pudo actuar ante Chile en Santiago del Estero, ya que seguía dando positivo por el covid que padeció hace algunas semanas.

Las probables formaciones de Chile y Argentina:

Chile (4-1-4-1): Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Francisco Sierralta, Eugenio Mena; Erick Pulgar; Charles Aránguiz, Arturo Vidal, César Pinares, Jean Meneses; y Eduardo Vargas.

Argentina (4-3-3): Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.