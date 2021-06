Fútbol mixto: la propuesta europea de Christiane Endler para la formación de nuevos talentos

La capitana de la Roja, Christiane Endler, planteó que en Chile se debe considerar la idea de implementar el fútbol mixto en etapas formativas, para así poder captar más talentos que sean capaces de destacar a nivel profesional.

Durante la conferencia de prensa que brindó en la antesala del amistoso ante Alemania de mañana martes, a Endler se le consultó por el recambio en la Roja femenina y el trabajo de las generaciones jóvenes en el fútbol femenino de nuestro país.

“Hay varias generaciones que están entrenando en este momento, se creó una Sub 15, hay una Sub 17 y una Sub 20. Lamentablemente, con la pandemia y con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, no han habido competencias para esas generaciones, es una lástima porque es muy importante, pero creo que se está trabajando en ese sentido”, partió respondiendo.

Tras ello, la arquera que viene de conquistar la liga de Francia con el PSG lanzó su idea del fútbol mixto. “Sin duda es importante trabajar en la formación de fútbol femenino desde más chicas, quizás pensar en el fútbol mixto, en las edades tempranas que se ocupa mucho en Europa, que es algo que se usa de forma natural para poder obtener un mejor desarrollo del fútbol femenino y del masculino también”, estableció.

“Hay edades tempranas en que se puede jugar juntos, sin dudas, que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Los clubes se tienen que involucrar más en este tema, para que haya una real importancia en la formación desde pequeños”, continuó.

Endler y el plantel corto de la Roja

En la misma línea, Christiane Endler reconoció que hoy la Roja no cuenta con un plantel amplio en cuanto a nombres. “En Chile no tenemos una gran camada de jugadoras, no hay muchas opciones al momento de hacer una lista y crear un plantel. Eso tiene que cambiar, tiene que haber mayor competencia, tiene que haber más jugadoras capaces de estar en una selección”, sostuvo.

“En eso se tiene que trabajar a futuro, para que no exista una brecha tan grande entre las que están jugando en este momento y las generaciones que vienen. Hay algunas jugadoras más jóvenes que se han incorporado a este proceso, que lo han hecho bastante bien y son, quizás, el futuro de esta selección”, agregó.