Johnny Herrera habló de la opción de sumarse al Marsella de Sampaoli

Ya van casi cuatro meses desde que Johnny Herrera colgó los guantes y se retiró del fútbol profesional. Pero el histórico exportero de la selección chilena y la U podría volver a trabajar más cerca de la cancha y reencontrarse con un viejo conocido.

Es que el ídolo de Universidad de Chile podría sumarse al cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en el Olympique de Marsella, con quien Herrera tiene una estrecha relación desde su exitosa etapa en los azules y también en la Roja.

“Jorge Sampaoli me llamó para lo que necesitara, casi que trabajara con él, porque siempre me iba a tener las puertas abiertas”, declaró Johnny Herrera en un live con Juega en Línea.

Además, el actual comentarista de TNT Sports recordó que “ese Chile de Jorge Sampaoli fue increíble, que comenzó Marcelo Bielsa, no hay que desconocer eso… pero lo que le dio a Chile la Copa América fue el trabajo de Sampaoli”.

Por otro lado, Herrera contó que “hasta la semana pasada me seguían ofreciendo de equipos. Me llamaron de Chile, me llamaron de un equipo en Paraguay”.

Eso sí, aclaró que “no hay ninguna posibilidad (de volver a jugar). Estoy feliz de despertarme tarde algunos días y tomar desayuno con mi hijo”.