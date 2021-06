Mayne-Nicholls y su rol en la directiva de Colo Colo: “¡Fracasé rotundamente!”

A pesar de que ya han pasado casi dos meses de su salida de Colo Colo, Harold Mayne-Nicholls, exvicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, todavía recuerda su estadía en la concesionaria que administra al “Cacique”.

En ese sentido, el otrora presidente de la ANFP realizó una importante autocrítica y calificó como un “fracaso” sus intentos por subsanar las divisiones dentro de la directiva alba.

“Había muchísimas divisiones, es poco agradable saber que en un directorio no podemos ponernos de acuerdo, ¡fracasé rotundamente! Se acentuaron divisiones absurdas”, declaró Mayne-Nicholls en conversación con el programa “Círculo Central” de TV Más.

“Más allá de los líos, soy un agradecido de haber ido a Colo Colo. Si hay u club grande, ese es Colo Colo”, agregó.

Mayne-Nicholls y el conflicto de la AFP en Colo Colo

Respecto al proceso de ampararse en la Ley de Protección del Empleo y con ello enviar a los jugadores a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), el otrora presidente de la ANFP sostuvo que “no fui yo el de la idea, sí la apoyé. Uno lleva un plan de negociación, Esteban Paredes no logró entrar nunca, él quería otro plan y buscó por otras partes y no pudo. Me parece muy normal que como capitán haya querido hablar con el presidente Aníbal Mosa. No tengo mala relación con Paredes”.

Por otro lado, Mayne-Nicholls estableció que la remodelación del Estadio Monumental fue su deuda pendiente. “Si hubiéramos podido seguir adelante, pero las circunstancias de la vida te llevan por otros caminos”, dijo.

Respecto a su relación con Marcelo Espina, comentó que “nunca tuve ningún inconveniente con Marcelo, no lo veo desde que se fue. Estuve en su casa cinco días antes de eso y le dije que ya estuviera tranquilo”.

Por último, Harold Mayne-Nicholls habló sobre su fallida llegada a Azul Azul hace un par de temporadas. “Ahí hay un error increíble, Carlos (Heller) me dijo ‘estamos listos’ me dice ‘tráeme este proyecto escrito que tengo directorio mañana’ y lo doy por hecho… la U me fue a buscar a mi!. Después no sé qué pasó”, aseveró.