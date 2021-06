Arturo Vidal: “Siempre he dicho que me gusta México, que me gusta el América”

La semana pasada desde el propio América de México se resignaron a la posibilidad de fichar a Arturo Vidal, luego de que el presidente del las “Águilas”, Santiago Baños, descartara negociaciones con el Inter de Milán y enfatizara que el alto salario del “King” les es casi imposible pagar.

Sin embargo, el propio Vidal le abrió la puerta al cuadro azulcrema con unas declaraciones que dio al medio azteca TUDN, en donde dejó en claro que su deseo es jugar en ese club.

“Sí, tenemos que ver, siempre he dicho que me gusta México, que me gusta el América, ojalá algún día se me dé, pero tiene que haber (interés) de las dos partes”, manifestó el seleccionado nacional.

“Tengo contrato con el Inter, seguiré haciendo mi carrera y si en algún momento se me da, feliz”, añadió el exutbolista de Juventus, Bayern Múnich y Barcelona, entre otros clubes.

Cabe consignar que Vidal está concentrado junto a la Selección chilena en Brasil por la Copa América, donde el lunes regresó a la titularidad en el empate 1-1 ante Argentina tras recuperarse de su polémico contagio de coronavirus.