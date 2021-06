Madre de Ben Brereton revela cómo su hijo tomó la decisión de jugar por la Roja

La familia de Ben Brereton vivió con emoción el empate 1-1 entre Chile y Argentina por Copa América, en el que el delantero del Blackburn Rovers vivió su debut vistiendo la camiseta de la Roja.

“Es un orgullo, estuvimos todos en mi casa, mis papás, sus otros abuelos, mi hijo, la polola, todos aquí mirando el partido. Lo pasamos súper bien, un poco nerviosos, pero increíble la experiencia, muy bonito”, declaró Andrea Díaz, madre de Ben Brereton en entrevista con TNT Sports.

La madre del nuevo atacante de la Roja reveló cómo se gestó el nexo entre su hijo y la selección de Chile. “Todo comenzó más menos antes de diciembre, el señor (Reinaldo) Rueda nos contactó por un link, hicimos una conversación con Ben, con el papá, conmigo y empezamos a hablar. Después surgió que él quería ir a Chile a jugar, así que hicimos todos los trámites en Londres de su pasaporte”, contó.

“Ahí empezó todo, siempre ha querido ir, está súper ilusionado, está feliz. Lo están apoyando mucho y está muy contento en Chile”, continuó.

Brereton y las dificultades del idioma

Andrea Díaz, quien nació y vivió sus primeros años de vida en Concepción, explicó que su hijo “no habla ninguna palabra de español, así que apenas vuelva tenemos un curso organizado, un par de horas a la semana, para empezar a hablar el idioma”.

Por lo mismo, destacó la convicción de su hijo. “Es difícil ir a otra cultura totalmente distinta, no conoce a nadie, no puede hablar el idioma, pero lo está logrando. Siempre ha querido ir a Chile a jugar. Está feliz”, expresó.

En la misma línea, la madre del futbolista formado en el Stoke City aseguró que lo de jugar por la Roja “es una decisión que él tomó solo, no fue influenciado por nadie. Apenas llegó la posibilidad de ir a jugar para Chile dijo que sí. Es una oportunidad enorme para su carrera, está sumamente enfocado. Es una decisión que él tomó”.

En ese contexto, Andrea Díaz reveló un diálogo que tuvo con Ben antes de que se concretara su llegada a la Roja. “Le dije ‘no entiendes el idioma, no sabes la cultura’, y él dijo ‘no importa, voy a jugar fútbol, no necesito hablar con nadie, estoy jugando fútbol y en la cancha no se habla mucho'”, relató.