Marcelo Díaz rompe el silencio: “No puedo comentar lo que me dijo Rueda, pero es totalmente contrario a lo que decía en conferencia”

Después de un par de años de silencio, el futbolista Marcelo Díaz habló de su controvertida ausencia en las nóminas de la Roja durante el mandato de Reinaldo Rueda. El experimentado mediocampista de Racing Club desclasificó un capítulo con el entrenador colombiano y lo dejó muy mal parado.

“Es un tema pasado, de que dolió, sí dolió, no voy a mentir. Pero es tema pasado. No puedo comentar lo que me dijo Rueda, pero es totalmente contrario a lo que decía en conferencia. No voy a entrar en detalles, ya pasó mucho tiempo y no hay para qué abrir algo cerrado. Hay otro técnico, a Chile le está yendo bien y llevo mucho sin hablar porque no le hacía bien a nadie”, declaró Díaz en el programa “Todos somos técnicos” de TNT Sports.

“Si yo fuera… no se puede decir la palabra, pero diría todas las cosas que conversé con Rueda. Estuve en México dos horas y media con él, hablando de fútbol, de lo personal, de todo. Y después todo lo que él dice no es lo que habló conmigo. Si yo entro en detalles, no se cierra más el capítulo. Es algo pasado, hay que dejarlo ir”, continuó.

En la misma línea, Marcelo Díaz recordó que su salida de la Roja se produjo antes del arribo de “Rei”. “Pizzi fue el primero que no llamó y ahora lo tengo en Racing. Ya lo hablamos personalmente. No quedé conforme, pero es su opinión. Me dijo que fue por razones futbolísticas. Pero ya pasó. Me sentí apuntado en su momento, pero ya pasaron tres o cuatro años”, manifestó.

Marcelo Díaz y la Roja: “Creo que las puertas están abiertas”

El futbolista formado en Universidad de Chile, quien podría cambiar de club en las próximas semanas, remarcó que su ausencia en la Roja durante la era Rueda es un capítulo cerrado, pero lo que sí se mantiene abierto es su disposición a vestir la camiseta de la Selección.

“Soy muy autocrítico y sé que en esta pasada es imposible estar, vengo de una lesión, no tengo minutos. Pero teniendo buen ritmo, buen nivel en Racing, como en su momento, creo que las puertas están abiertas”, dijo.

“Por lo que veo de afuera, (Martín) Lasarte es un técnico decente y correcto. No he tenido mayor interacción con él. Yo sigo disponible hasta el día en que me retire”, agregó.