Mark González a propósito de Eriksen: “Entiendo que me podría haber muerto en cualquier momento”

Mark González, exfutbolista y exseleccionado chileno, se refirió al infarto agudo al miocardio que sufrió este año y a la situación que vivió Christian Eriksen en la Eurocopa.

En entrevista con La Tercera, González comentó que lo vivido por el jugador danés que “fue bastante impactante la imagen, la situación, todo lo que conlleva ver a una persona desplomarse de esa manera”.

“Más encima pensando que es un jugador de elite, que está constantemente sometido a exámenes, a esfuerzos físicos, etc. Este es un claro ejemplo de que nadie es inmortal”, agregó.

En la misma línea, el formado en Universidad Católica sostuvo que “es preocupante que pasen estas situaciones en personas retiradas, como en mi caso, y en jugadores activos”.

“¿Por qué sucede esto? Dentro de las hipótesis podríamos decir que el fútbol es cada vez más exigente. Nadie sabe las razones. Pero por algo uno entrena y está preparado para jugar. Son situaciones lamentables que esperamos que no se vuelvan a repetir”, complementó.

Además, el zurdo lanzó la siguiente interrogante: “¿qué va a pasar con Eriksen en su recuperación? A mí me dio algo mucho menor y me tienen seis meses sin hacer ejercicio”.

“Lo de él fue mucho más grave y ahora hay que ver cuáles son las indicaciones médicas. Esperemos que pueda volver sin secuelas, que no tenga mayor problema, y que podamos verlo jugar”, añadió.

Mark González: “No tomaba la importancia de la gravedad de lo que me estaba pasando”

Sobre su situación, el ex Liverpool detalló que “estoy bastante bien. Siguiendo aún las instrucciones médicas, que básicamente son no hacer ejercicio ni tomar alcohol durante seis meses”.

En este sentido, explicó que “no quedaré con ninguna secuela. Lógicamente que por todo lo que ocurrió hay que seguir al pie de la letra la recuperación. De esto podían quedar secuelas, porque hay casos en los que eso pasa. En este caso no la habría, pero sí hay que ser cautelosos en la recuperación”.

Tras lo sucedido, González reconoció que “para ser sincero, en ese momento no tomaba la importancia de la gravedad de lo que me estaba pasando. Ya me había pasado cinco veces antes”.

“Ahora lo pienso y entiendo que me podría haber muerto en cualquier momento. Pero en el fondo, no tenía un diagnóstico”, prosiguió.

“Esperando hacer vida normal”

El campeón de América en 2016 narró que “estuve dos días, hospitalizado lleno de cables. En el día a día me sentía normal, pero mi corazón estaba súper inflamado y en cualquier momento me podía pasar algo. Me podría haber dado un paro, cualquier cosa”.

También explicó que “esto me empezó a ocurrir desde que me retiré, hace como un año y medio”, pero que pese a exámenes iniciales, nunca tuvo un diagnóstico claro, hasta el episodio vivido este año.

“Todavía no le tomo conciencia al tema. Yo creo que porque le pasó a uno. Digo ‘filo, me pasó a mí’. Todavía no tomo esa conciencia de lo que me pasó realmente. Pero uno empieza a pensar más a fondo y me da cosa, me da pena. Imagínate, me pasaba algo más grave, tengo dos hijos y a mi señora. Me voy en esa y me da lata. Ahora estoy bien, siguiendo estos protocolos médicos. Esperando hacer vida normal”, sentenció.