Pablo Milad y tweet a Brereton que enfureció a argentinos: “Yo no controlo eso”

Pablo Milad, el presidente de la ANFP, dio declaraciones al diario deportivo Olé de Argentina donde informó que no controla los contenidos que produce la cuenta de Twitter de la Selección Chilena. Ello a propósito de un tweet que esa cuenta publicó el lunes por el debut de Ben Brereton y que enfureció a los argentinos, porque parafraseó la canción La Mano de Dios, decida al difunto astro Diego Maradona.

La polémica por la que abordaron a Pablo Milad ocurrió tras el empate 1 a 1 de Chile y Argentina, en el partido con que abrieron su grupo de la Copa América en Brasil. Brereton, jugador británico – chileno que actúa en el fútbol de Inglaterra, entró en el segundo tiempo y de acuerdo a la prensa chilena tuvo un buen rendimiento, tanto que algunos plantean que en el próximo encuentro actúe como titular.

El caso es que lo alabaron ocupando la canción de Maradona. En una charla con Olé, Pablo Milad dijo que no está involucrado en el tema, y no sabe qué sucedió. “Fue algo al margen. Yo ahora me estoy enterando por ti. No sé realmente cuál era el fin o el origen de eso. Me estoy informando por ti. No tenía ningún conocimiento de ello”, dijo la máxima autoridad de la ANFP.

Declaración de Pablo Milad

Según relató el sitio de TyC Sports, otra publicación argentina, cuando le explicaron qué era lo que había pasado, Pablo Milad dijo que “el fútbol es una cosa y lo otro es otro. El partido dura 90 minutos y ahí se acaba”. Pero cuando le consultaron cómo es la generación de contenidos dijo: “No lo controlamos nosotros eso. Lo controla la empresa Mediapro. Déjame averiguar. Me estoy desayunando con lo que tú me dices”.

“No tengo los antecedentes para leer y decir que es incorrecto, pero como lo planteas tú claro que es incorrecto”, dijo al final Milad.