Christiane Endler pone fin a un ciclo: anuncia que deja el PSG

Se acaba un ciclo para Christiane Endler. Desde hace semanas que en Francia venían asegurando que la portera chilena dejaría el Paris Saint-Germain para partir al Olympique de Lyon, el equipo más ganador de la Champions League femenina. Y ya dio el primer paso.

Ete miércoles, un día después del empate de la Roja ante Alemania, Tiane anunció su adiós del PSG con un emotivo comunicado en sus redes sociales y ahora todo indica que firmará por el Lyon para intentar ganar la Champions.

“Quiero comunicar que luego de un profunda reflexión de muchos meses he decidido no renovar con el Paris Saint-Germain. Luego de cuatro temporadas en este maravilloso club, creo que he cumplido un ciclo”, comenzó escribiendo Endler en su cuenta de Instagram.

La capitana de la Roja remarcó que “es momento de buscar otro proyecto deportivo donde pueda seguir sumando experiencia, creciendo y aprendiendo, donde se apueste por el fútbol femenino de igual a igual”.

“Quiero agradecer a mis compañeras por toda su entrega, esfuerzo diario, risas y por todos los momentos difíciles que logramos superar juntas. Agradecer al cuerpo técnico por su confianza y cariño”, añadió.

También agradeció “a los kinesiólogos y cuerpo médico por sus cuidados. A los utileros por su preocupación diaria. A los dirigentes y por último a los ultra, por su apoyo incondicional en cada partido y por la energía que nos entregaron siempre”.

Por último, Christiane Endler expresó: “Los voy a llevar por siempre en mi corazón. Allez París!”.