Marcelo Díaz cada vez más lejos de su anhelado retorno a Universidad de Chile

El anhelo de Marcelo Díaz de volver a Universidad de Chile tendrá que seguir esperando. Es que según declaró el propio jugador que a fines de junio termina contrato con Racing Club, desde la directiva de Azul Azul no le han enviado ningún tipo de señal para abordar su posible retorno.

“Yo estoy tranquilo porque dije en todos lados que mi intención es volver a la U, pero no depende de mí. Hay que tener un feedback. Yo no me puedo contratar en ningún equipo”, declaró Díaz en entrevista con el portal “En Cancha”.

Respecto a la nula comunicación con la directiva de la U, el exseleccionado nacional manifestó que “yo no soy de andar mendigando un vaso de agua. Sé perfectamente quién soy y todo lo que puedo dar. Y, como persona, me gusta que me respeten y sentirme valorado”.

Marcelo Díaz, cerca de renovar en Racing

A raíz de aquel escenario descrito, lo más probable es que Marcelo Díaz renueve su contrato en Racing. El mediocampista de 34 reconoció que ya sostuvo una conversación con Rubén Capria, manager de la “Academia”, para abordar su continuidad en Avellaneda.

“Fue una linda charla. Me manifestó que su deseo, y el de todos en Racing, es que siga. Pero todavía no tengo una propuesta para renovar. Yo el 21 me tengo que presentar para entrenar con el equipo y ahí se verá”, comentó.

Mientras tanto el propio Rubén Capria dio luces del futuro del exjugador del Hamburgo y Celta de Vigo, entre otros clubes. “Marcelo Díaz finaliza el contrato el 30 de junio, debería renovar contrato. Es de jerarquía internacional para mí y para Juan Antonio Pizzi”, declaró el manager de Racing en Radio Colonia.

Cabe recordar que durante su participación en el programa “Todos somos técnicos” de TNT Sports, Marcelo Díaz dijo que cuenta con tres ofertas concretas y que una de ellas es la de Defensa y Justicia, elenco dirigido por Sebastián Beccacece. Del mismo modo, explicó que ninguna de esas propuestas es de la U.