Sergio Ramos descarta un par de clubes y da pistas de su futuro

Tras 16 temporadas siendo pieza fundamental en el Real Madrid, Sergio Ramos se despidió este jueves del poderoso club español y dio pistas de su futuro.

“No hemos pensado en ningún equipo. Desde enero que entré en el mercado, ha habido alguna llamada, con mi agente, con clubes interesados, pero nunca tuve en mente salir del Real Madrid”, declaró el experimentado defensa.

En esa línea, el ganador de 4 títulos de Champions League con el club “merengue” estableció lo siguiente: “No sé si volveré a España ni a qué equipo voy a ir”.

Nunca pensé que fuera a llegar este momento, pero todo tiene un comienzo y un fin. pic.twitter.com/lCxkabZyGE — Sergio Ramos (@SergioRamos) June 17, 2021

A Sergio Ramos se le consultó si es factible un inmediato retorno al Sevilla, elenco en el que se formó, ante lo que entregó una rotunda respuesta.

“El Sevilla es el otro club de mi corazón y viví una etapa maravillosa, pero a día de hoy no contemplo esa opción al igual que el Sevilla no lo contempla”, manifestó.

Más tajante fue su declaración después de que se le consultara por un eventual fichaje en Barcelona. “Es un no rotundo como el Bernabéu nuevo de grande, es imposible ver a Ramos con la camiseta del Barça”, lanzó.

Sergio Ramos y su fallida renovación

Sobre su fallida renovación en el Real Madrid, el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 explicó lo siguiente: “Quizá no entendí bien. No había un problema económico. En las últimas charlas, acepto la oferta de un año, pero se me comunica que ya no se podía, que tenía una fecha de caducidad y yo no me había enterado”.

“Nunca me he querido ir y nunca fue un tema de dinero. Era de años porque quería tranquilidad y continuidad”, agregó.