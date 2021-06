El famoso peluquero de la Roja se defiende: “No tengo ninguna culpa”

El peluquero de la discordia se defendió. Luis Fernando Goncalves, el estilista que entró a la concentración de la selección chilena por Copa América en Brasil rompió el silencio y se defendió ante lo sucedido.

Según señaló el propio peluquero a LUN, “el día que yo fui no hubo fiesta. Se fueron a sus piezas cuando terminé. Me hice PCR ese mismo día antes de ir al hotel. Me salió negativo y pude subir”.

Goncalves, señaló en una historia de Instagram que “Estoy en una situación que no entiendo muy bien”.

“Los jugadores chilenos tuvieron una multa por mi atención el otro día, pero no tengo ninguna culpa”, aclaró.

Este domingo, la selección chilena brindó una conferencia de prensa donde reconoció el error y que habrá una sanción económica por lo ocurrido.

Este lunes, a partir de las 17:00 Chile enfrentará a Uruguay por la tercera jornada de la Copa América en el Arena Pantanal de Cuiabá.