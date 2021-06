Más críticas contra Garin: Federación lo acusa de no respetar el conducto formal

El tenista chileno Cristian Garin ha sido duramente criticado a raíz de su renuncia a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

A las críticas del Comité Olímpico se sumaron los cuestionamientos que lanzó la Federación de Tenis de Chile.

“Lamentamos profundamente la ausencia del tenista Cristian Garin de los Juegos Olímpicos de Tokio”, expresó la Federación a través de un comunicado.

“Del mismo modo, lamentamos habernos enterado de la decisión a través de las redes sociales y que ésta no haya sido informada por el conducto formal que una convocatoria olímpica requiere”, agregó.

Cabe recordar que Cristian Garin dio a conocer la noticia de su renuncia a Tokio 2020 a través de una publicación en redes sociales.

“Debido a la inestabilidad de este año (donde tuve que bajarme de Australian Open por lesión y mi posterior contagio de covid-19) y sumado a que las condiciones establecidas no me permitirán vivir la experiencia real de lo que significan unos Juegos Olímpicos, es por lo que he tomado esta decisión”, fue parte de lo que manifestó “Gago” al comunicar su determinación.