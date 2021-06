Los cálculos chilenos para evitar a Brasil, el gran “cuco” de la Copa América

Chile ya está en los cuartos de final de la Copa América. Consumado el boleto, Martín Lasarte no escondió su deseo: evitar a Brasil en la ronda de los ocho mejores.

“Queremos tratar de encontrar un lugar de clasificación, que no sea el último de los cuatro que clasifican, para no encontrarnos al local, que es uno de los rivales más poderosos del torneo”, indicó “Machete” en la conferencia de prensa posterior al empate con Uruguay. Claro, el “Scratch” es el “cuco” del certamen, no sólo por su condición de anfitrión y de campeón vigente, sino también por la calidad de su plantel.

De hecho, la “Verdeamarela” puede abrochar esta noche el primer puesto del Grupo B, en el caso de vencer a la Colombia de Reinaldo Rueda. De ser así, enfrentaría al cuarto de la zona de la “Roja”, posición que todos quieren evadir.

La selección chilena podría lograr ese objetivo mañana, cuando se mida ante Paraguay en su última presentación, ya que en la fecha de cierre quedará libre. Una victoria o una igualdad contra el cuadro de Eduardo Berizzo le aseguraría al “Equipo de Todos” esquivar a los brasileños en la siguiente fase.

Un triunfo sobre los “guaraníes”, además, les permitiría a los chilenos no toparse con Brasil hasta una hipotética definición. Claro que para eso falta mucho.