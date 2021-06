Garín y reacción por borrarse de los JJ.OO.: “Deberían tener más respeto”

Cristián Garín, el tenista chileno que anunció hace unos días que no irá a los Juegos Olímpicos de Tokio, volvió a ocupar las redes sociales. Esta vez fue porque encontró inesperadamente duras las reacciones que causó cuando le dijo al país que no iría a la cita en Japón. De hecho, el COCh también cuestionó que Garín usó las redes y no habló con ellos.

Ahora Garín volvió a usar su cuenta de Instagram. En sus stories escribió que encontraba una falta de respeto la reacción en contra de su decisión. Además, dijo que su camino hacia la elite del tenis mundial lo construyó sin la ayuda de alguien más allá de su grupo familiar. Por último, dice que se encuentra en un buen momento.

Cuando se realicen los próximos Juegos Olímpicos, el tenista chileno ya tendrá 28 años. Esto es lo que escribió:

“Después de todos los mensajes de odio y descalificaciones que nunca pensé recibir, quiero aclarar lo siguiente: Amo a mi país y siento que lo represento en cada competición que me toca participar. Entiendo que algunos se decepcionen. Créanme que no fue una decisión fácil y se tomaron en consideración un montón de factores”, partió diciendo.

Lo que escribió Garín en Instagram.

En su parte más dura dijo que “realmente estoy sorprendido del odio de la gente. Creo que deberían tener más respeto por los deportistas chilenos. A mí nunca nadie me ayudó a llegar donde estoy. Sólo el esfuerzo personal y familiar. Estoy seguro de que gran parte de los deportistas chilenos ha llegado donde está por esfuerzo personal, porque realmente son muy pocos los que ayudan”.

Y después de eso, Garín dice que “gracias a todos los que me apoyan de manera incondicional. De verdad que lo valoro mucho en estos momentos. Esto es muy largo. Cumplí recién 25 años y estoy con todas las ganas de seguir por buen camino. Abrazo a los de siempre”.