La Roja a puro live: Aránguiz, Arriagada y Montes tuvieron distinta suerte en sus bautizos

El plantel de la Roja sigue con sus rituales, los que a esta altura son transmitidos en vivo a través de redes sociales.

Y tal como sucedió con Ben Brereton, los jugadores Pablo Aránguiz, Luciano Arriagada y Clemente Montes tuvieron que cumplir con sus respectivos bautizos ante el resto de sus compañeros.

De los tres mencionados, quien se mostró más distendido en el momento de su performance fue Aránguiz. El hombre de la U cantó y bailó “Furia loca” de La Gran Magia Tropical.

La presentación de Aránguiz causó risas y aplausos entre los veteranos de la Roja, quienes terminaron pidiéndole otra canción.

En tanto Luciano Arriagada se mostró algo tímido al inicio, pero finalmente también pudo superar la prueba de su bautizo. El joven atacante de Colo Colo interpretó “Debería odiarte” de Noche de Brujas.

Quien no pudo superar la prueba fue Clemente Montes. El promisorio extremo de Universidad Católica eligió “Nunca me faltes” de Antonio Ríos para su bautizo, sin embargo su presentación no fue satisfactoria para los viejos estandartes de la Selección.

“Que se prepare para otro día”, dijo Mauricio Isla. Montes tendrá una segunda oportunidad para superar el ritual del bautizo en la Roja, el que se ha consolidado como una obligación para quienes se integren al plantel de la Selección en estos tiempos de Generación Dorada.