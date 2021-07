Colo Colo comenzó con una victoria en la Copa Chile 2021

/ Futbol, Deportes La Serena vs Colo Colo. Octavos de final, partido de ida, Copa Chile 2021. El jugador de Colo Colo Gabriel Costa, izquierda, celebra con sus companeros su gol contra Deportes La Serena durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Chile disputado en el estadio La Portada de La Serena, Chile. 01/07/2021 Andres Pina/Photosport Football, Deportes La Serena vs Colo Colo. Round of 16, first leg, 2021 Copa Chile Championship. Colo Colo's player Gabriel Costa, left, celebrates with teammates after scoring against Deportes La Serena during the round of 16, first leg match of the Copa Chile Championship held at the La Portada stadium in La Serena, Chile. 01/07/2021 Andres Pina/Photosport