“¡No puede ser!”: el hermoso gesto de Ben Brereton que emocionó a pequeño hincha de la Roja

Un hermoso gesto tuvo el delantero de la Roja, Ben Brereton, con un pequeño hincha de la Selección Chilena.

Esto luego que se viralizara una imagen del niño en donde aparecía con una improvisada camiseta del combinado nacional, con el nombre y número que utiliza el jugador del Blackburn Rovers.

Estábamos viendo tele con @benbreo y conocimos a Cristóbal, un hincha de esos que dan ganas de abrazar.



¿Alguién sabe como ubicarlo?



Le tenemos una sorpresita…

Desde la cuenta en redes sociales de La Roja iniciaron una búsqueda para dar con el menor, la que finalmente tuvo éxito.

Tras esto, subieron un video en donde aparece Ben Brereton saludando al pequeño y ofreciéndole hacer un intercambio de camiseta.

“Hola, Cristóbal, espero que estés bien, amigo mío. Cambiaré mi camiseta con la tuya”, señala el jugador.

¡Gracias a la ayuda de todos ustedes, encontramos a Cristóbal!



Bueno, su pasión por #LaRoja nos tocó el corazón y le tenemos una propuesta que es un clásico del fútbol.



¿Te tinca cambiar camiseta con @benbreo?

Sin embargo eso no fue lo único, ya que informaron posteriormente que le regalarían al hincha la tricota con la que el delantero marcó su primer gol por la Selección Chilena, ante Bolivia en la Copa América.

El cariño de Cristóbal con @benbreo es algo especial, algo único.



Para que el cambio sea justo, la única forma que funcione es con un cambio único.



¡Tan ÚNICO como la camiseta con la que Ben marcó SU PRIMER GOL POR #LaRoja!

Finalmente, compartieron un video en donde se evidencia la emoción del menor.

“¡No puede ser, es Ben. Me va a cambiar la camiseta. No puede ser!”, expresó.

“Yo le tengo un cariño a él porque sé que le va a dar mucho a la Roja. Obviamente que la voy a querer, esto no me lo puedo creer todavía. Muchas gracias a quienes contactaron a la Roja y a Ben, y también si meten un gol, todos pueden celebrar con mi C y después con un corazón, por favor”, remató el pequeño hincha.

Damas y caballeros, tenemos el agrado de informales que…



¡HAY TRATO!



La familia de Cristóbal nos mandó este video de cuando se enteró de la propuesta de @benbreo y parece que nos fue bien con el cambio…

Cabe recordar que este viernes Chile se enfrenta ante Brasil a partir de las 20:00 horas por los cuartos de final de la Copa América.