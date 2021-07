Alexis sigue sufriendo por las lesiones: Inter lo declararía transferible

Ya en Italia habían adelantado en que si bien el nuevo técnico del Inter de Milán, Simone Inzaghi, quiere retener a Alexis Sánchez de cara a la siguiente temporada, la dirigencia del cuadro lombardo no estaría tan segura de la continuidad del delantero chileno debido a su alto sueldo y las constantes lesiones que ha sufrido el futbolista nacional.

Y precisamente el tema de los problemas físicos le estaría pesando al tocopillano, debido a que el hecho de no recuperarse completamente, lo cual quedó evidenciado en el partido de Chile frente a Brasil por Copa América, provocaría que en el conjunto neroazzurro lo declare “transferible”.

“No porque Inzaghi no confíe en la técnica del chileno, si no porque su condición física no le da certeza de continuidad”, dio a conocer Sport Mediaset.

“Lo cierto es que Sánchez quiere seguir siendo nerazzurro y que el Inter quiere seguir con él. Pero hay que protegerse”, añadió la cadena televisiva.