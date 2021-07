Ben Brereton anduvo en Plaza Baquedano – Dignidad: ahí lo captó un usuario de Instagram

Ben Brereton, el seleccionado chileno que deslumbró a la afición en la Copa América 2021, no abandonó el país cuando terminó la concentración para el torneo continental. Al menos eso se deduce de la foto que se tomó con él un usuario de Instagram en la explanada que está frente a Plaza Baquedano o de la Dignidad.

Brereton aparece con una mascarilla que le cubre la mitad de la cara y con un sombrero de Nueva York que deja prácticamente al descubierto sólo los ojos. Brereton es hijo de una chilena radicada en Gran Bretaña. Eso permitió que le fuera posible actuar en la Selección Chilena. Él no nació en Chile, por lo que esta debiera ser una de las primeras veces que pisa suelo chileno.

“Lo voy a subir a todo lados Conseguí una foto con el mismísimo Ben Brereton. Es el major día de la vida. Te amo. I love you. Gutentach. Plis be my husband por all my life”, escribió el usuario llamado Pollo Barriga en su cuenta de Instagram.

En su cuenta, hace ya algunos días, Ben Brereton escribió: “Mi estadía en Chile ha sido una experiencia increíble. Estoy muy orgulloso de ser parte del equipo chileno. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo y la amistad de mis compañeros y la gran cantidad de amor y amabilidad de los seguidores de Chile y Blackburn Rovers. ¡Muchas Gracias! Un país hermoso y gente realmente maravillosa. ¡Viva Chile!”.