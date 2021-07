Endler con todo contra Torrero: “Tuvo muy mala actitud para entrenar junto a nosotras”

Christiane Endler lanzó una dura acusación contra Ryann Torrero. La capitana de la Roja manifestó que la portera de Santiago Morning, quien no fue considerada por José Letelier para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tuvo una “mala actitud” frente al resto del plantel y que le “faltó el respeto” al entrenador de arqueras.

Las palabras de Endler se dieron durante una conferencia de prensa en medio de los preparativos de la Roja a la cita olímpica. A “Tiane” se le preguntó por la ausencia de Torrero y la sentida publicación que la chilena-estadounidense dejó en sus redes sociales, después de se hiciera oficial la nómina de Chile para Tokio 2020.

“Nunca he opinado sobre las personas que decide el entrenador llevar o no, es decisión personal del cuerpo técnico y ellos verán por qué lo hacen o no”, partió expresando la arquera que recientemente fichó en el poderoso Olympique de Lyon.

“En esta ocasión particular de Ryann, me parece que es un poco injusto lo que escribe, no estoy de acuerdo con ella porque desde el último proceso no había estado nominada y ella tiene mucho mérito deportivo para estar acá, pero lamentablemente, y esto lo diré como una opinión personal, para estar acá hay que respetar a los entrenadores, al cuerpo técnico y hay que respetar también a las otras jugadoras”, continuó.

Endler estableció que “no solo se necesita tener talento, sino que se necesita tener una buena actitud en los entrenamientos y junto a tus compañeras y lamentablemente a mí me tocó vivirlo en las últimas giras junto a ella que faltó el respeto al entrenador de arqueras”.

La máxima referente de la Selección afirmó que Torrero “tuvo muy mala actitud para entrenar junto a nosotras y a mí normalmente no me gusta referirme a estos temas, porque queda en la interna, pero no me parece justo que después salgan diciendo cosas en redes sociales y no haya derecho a réplica de parte del resto”.

“Esto lo digo de forma muy personal, pero al menos yo no aguanto las faltas de respeto hacia los entrenadores y hacia cualquier persona que trabaje junto a nosotras”, cerró.