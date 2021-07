Matías Dituro no pudo contener las lágrimas en su adiós de la UC: “En algún momento volveré a vestir esta camiseta”

Una emotiva jornada vivió este jueves el arquero argentino Matías Dituro, quien se despidió oficialmente de Universidad Católica para poder emprender rumbo a España, donde lo espera el Celta de Vigo.

En conferencia de prensa, Dituro no pudo contener las lágrimas. “No es fácil porque son tres años y medio, mis hijos nacieron acá”, expresó.

“Me voy sabiendo que en algún momento volveré a vestir esta camiseta e intentar dejar el nombre del club en lo más alto posible en una liga que va a ser muy competitiva”, agregó.

"NO ES FÁCIL (DESPEDIRSE DE LA UC), PORQUE SON TRES AÑOS Y MEDIO ACÁ"#SportsCenter Entre lágrimas, Matías Dituro se refirió a su partida del tricampeón chileno para fichar por el Celta de Vigo. pic.twitter.com/DkuxcvAoR2 — ESPN Chile (@ESPNChile) July 8, 2021

El meta argentino que llegó a comienzos de 2018 a la UC contó detalles de cómo se gestó su salto al Celta. “Expresé mi gran deseo de poder jugar en la Liga española. Es una oportunidad muy grande para mí y ellos (dirigencia UC) han entendido esta petición mía e ilusión de mi familia”.

“Tengo muchísimos recuerdos, obviamente los objetivos alcanzados, los títulos. Me llevo el cariño de toda la gente, del hincha y de mis compañeros”, añadió.

El adiós de Dituro por redes sociales

Matías Dituro también se pronunció en sus redes sociales para decirle adiós a la UC. En su cuenta en Instagram, el portero de 34 años publicó una emotiva carta.

“Quiero agradecerles a todos ustedes, los hinchas, por tanto cariño que me dieron todo este tiempo, al Club, a su presidente Juan Tagle, al Tati y todo el directorio por confiar en mí y porque a pesar de que hicieron todo para que me quedara, me entendieron y me acompañaron en esta decisión”, expresó.

“A los cuerpos técnicos de Beñat, Gustavo, Ariel, y Gustavo P. Gracias por su confianza y enseñanzas. A los médicos, kinesiólogos , paramédicos, nutricionista muchas gracias. Y a mis queridos compañeros, con los cuales hemos compartido muchísimo y logramos tantas cosas juntos”, continuó.

Para cerrar, Dituro dejó las siguientes palabras: “me voy sabiendo que siempre entregue todo y que “la Cato”, como dice mi hijo, ocupará para siempre un lugar en mi corazón”.