Copa América: Neymar vs. Messi, uno de los dos podrá saldar su deuda

Brasil y Argentina protagonizarán la final soñada de la Copa América, mañana desde las 20:00 horas en el Maracaná. Mientras la “Verdeamarela” viene de lograr el título hace dos años como local, la “Albiceleste” no levanta un trofeo desde 1993.

Desde entonces, ha perdido cinco finales, cuatro por el torneo continental, dos ante el “Scratch” (2004 y 2007) y otras dos contra Chile (2015 y 2016). Además, cayó en la definición del Mundial de 2014 a manos de Alemania, en el mismo estadio donde jugará mañana.

Más allá de los equipos, será el duelo entre Neymar y Lionel Messi, dos amigos que son las figuras de sus respectivas escuadras. Compañeros durante cuatro temporadas en el Barcelona, uno de los dos saldará la deuda con su selección, donde están al debe.

Ambos lo han ganado todo a nivel de clubes, “Leo” en el “Barça” y “Ney” entre el propio cuadro catalán, el Santos y el París Saint-Germain. Sin embargo, con sus combinados nacionales, los títulos más importantes se les niegan.

El caso más emblemático es el de la “Pulga”. Con una consagración planetaria Sub 20 de Países Bajos 2005 y otra en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, se pensaba que los transandinos se llenarían de gloria de su mano.

No obstante, nunca más festejó nada con la camiseta celeste y blanca, por lo que no tiene galardones con la adulta. En esta sequía de 28 años del país vecino, el rosarino participó en cuatro de las cinco definiciones, ya que no estuvo en la primera, pues aún no debutaba profesionalmente.

Lo del crack nacido en Sao Paulo también es llamativo. En los Mundiales no ha podido ni siquiera jugar un partido por la copa, mientras que se perdió por lesión la última edición de la Copa América, donde la “Canarinha” se subió a lo más alto del podio.

Su exclusiva celebración entre los adultos fue en la Confederaciones 2013, disputada en casa. A eso le suma la presea olímpica dorada, nuevamente como anfitrión, conseguida en Río de Janeiro 2016, la única en la historia del fútbol brasileño.