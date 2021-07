Con la UC desafiando al campeón Palmeiras: la programación de los octavos de final de la Copa Libertadores

Atrás quedan las competencias de selecciones y vuelven los certámenes de clubes. Este martes se retoma la acción de la Copa Libertadores 2021 con el desarrollo de los octavos de final, instancia en la que Universidad Católica se enfrentará ante el campeón defensor Palmeiras.

El tricampeón del fútbol chileno, que tendrá a Sebastián Pérez como arquero titular ante la partida de Matías Dituro al Celta de Vigo, recibirá este miércoles en San Carlos de Apoquindo, a partir de las 18:15 horas, al poderoso club brasileño donde milita el chileno Benjamín Kuscevic

Cabe recordar que en su última presentación, la UC perdió 2-0 ante Everton, lo que significó su eliminación en los octavos de final de la Copa Chile 2021. Mientras tanto Palmeiras venció 3-2 el sábado a Santos, lo que significó su quinta victoria en línea en el Brasileirao.

Los otros chilenos en Copa Libertadores

El primer duelo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2021 tendrá presencia chilena, ya que este martes, desde las 18:15 horas (horario de Chile), el Atlético Mineiro de Eduardo Vargas visitará a Boca Juniors.

Además, habrá presencia chilena en los siguientes compromisos: Sao Paulo vs. Racing (Gabriel Arias y Eugenio Mena), Defensa y Justicia vs. Flamengo (Mauricio Isla), River Plate (Paulo Díaz) vs. Argentinos Juniors y Olimpia vs. Internacional de Porto Alegre (Carlos Palacios).

La programación de los octavos de final de la Copa Libertadores 2021:

Martes 13 de julio

Boca Juniors vs. Atlético Mineiro – 18:15 horas, Estadio La Bombonera

Cerro Porteño vs. Fluminense – 18:15 horas, Estadio General Pablo Rojas

Sao Paulo vs. Racing Club – 20:30 horas, Estadio Morumbí

Miércoles 14 de julio

Universidad Católica vs. Palmeiras – 18:15 horas, Estadio San Carlos de Apoquindo.

Vélez Sarsfield vs. Barcelona -18:15 horas, Estadio José Amalfitani

Defensa y Justicia vs. Flamengo – 20:30 horas, Estadio Norberto Tito Tomaghello

River Plate vs. Argentinos Juniors – 20:30 horas, Estadio Antonio Vespucio Liberti

Jueves 15 de julio