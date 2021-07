Borghi: “La U debe ser de los clubes donde menos respeto le tienen a sus ídolos”

En medio de una discusión sobre la búsqueda de un nuevo director técnico por parte de Universidad de Chile, Claudio Borghi lanzó una particular opinión sobre el tratamiento que la U le da a sus ídolos.

“La U debe ser de los clubes donde menos respeto le tienen a sus ídolos”, tiró el “Bichi” en el programa “Todos somos técnicos” de TNT Sports, acusando la falta de oportunidades para los exjugadores azules a la hora de elegir DT para el primer equipo.

“¿Institucionalmente o los hinchas?”, le preguntó Johnny Herrera, quien también estaba en el panel.

“La institución, no hablo de los hinchas. No vemos grandes jugadores que estén trabajando en la U. Entran y salen, a veces salen muy mal. Eso es bastante llamativo, porque la hinchada es muy fiel, pero como que la institución no se quiere mezclar con exjugadores”, respondió Borghi.

“Si dicen, ‘no me sirven los exjugadores, tampoco me sirven los que fueron de otros clubes’, entonces tienen que ir a buscar afuera. Y los que van a buscar afuera, salvo Sampaoli, dio poco resultado”, continuó.

Ante dichas aseveraciones, Johnny Herrera comentó lo siguiente: “estoy de acuerdo, pero hay gente y gente. Estoy seguro, en mi caso, si hubiese existido otra gente a cargo del club, yo no hubiera salido y me hubiera retirado ahí”.

El ídolo azul sostuvo que dicha conducta que acusa Borghi no se puede establecer como algo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la U, con sus distintas administraciones. “Yo no catalogo así a toda la administración de siempre de la U”, sostuvo “Samurái”, quien destacó su respaldo a gestiones tan distintas como lo fueron las encabezadas por René Orozco o Federico Valdés.