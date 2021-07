La emotiva publicación de Marcelo Díaz tras volver a las canchas después de ocho meses: “He vuelto a vivir”

Después de ocho meses y 13 días, el futbolista chileno Marcelo Díaz volvió a jugar un partido oficial. Lo hizo en su debut con la camiseta de Libertad de Paraguay, en el triunfo 4-3 como visita sobre Junior, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021.

Y tras dicho hito, el jugador formado en Universidad de Chile hizo una emotiva publicación en sus redes sociales. “Lo sabe la gente que me conoce: la vida me enseñó que no hay otra que levantarse una y mil veces”, expresó de entrada.

El mediocampista que fichó en Libertad tras finalizar su contrato con Racing Club comentó que “pasaron exactamente 8 meses y 13 días desde que jugué mi último partido oficial. Fueron meses muy difíciles, llenos de incertidumbre, de situaciones complicadas y de lágrimas de frustración”, continuó.

“Agradezco de corazón a todas aquellas personas que estuvieron conmigo durante este tiempo. Especialmente, a mis amigos de Bernal (Argentina), que en ningún momento me soltaron la mano. A la gente de Libertad, por la oportunidad. Y también a todos ustedes, que a través de este medio, me brindaron un afecto enorme”, agregó.

En la misma línea, el bicampeón de América con la Roja escribió que “les dedico todo este esfuerzo a mis bellos hijos quienes, aún estando lejos, me llenan de fuerzas para seguir intentando crecer cada día. Los amo, mis amores”.

Para cerrar, Marcelo Díaz dejó las siguientes palabras: “He vuelto a las pistas, he vuelto a sentirme futbolista, he vuelto a disfrutar de un pase al compañero he vuelto a lo que tanto me apasiona. Simplemente: he vuelto a vivir”.

Cabe consignar que el último partido oficial que había disputado Díaz, antes de su triunfal estreno con Libertad, se llevó a cabo el 1 de noviembre de 2020, cuando Racing Club cayó por 4-1 como local ante Atlético Tucumán por la Liga Profesional Argentina.