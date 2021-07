“Tengo mucha pena, angustia, frustración”: la profunda desazón de Fernanda Aguirre tras quedar fuera de Tokio 2020

Una dura noticia llegó en la noche del lunes para el Team Chile, que se encuentra en Japón para disputar los Juegos Olímpicos. Lo anterior, porque la taekwondista nacional, Fernanda Aguirre, quedó fuera de la competencia, tras dar positivo a covid en un test de antígenos, luego de arribar desde Uzbekistán.

La información fue dada a conocer por el Comité Olímpico de Chile (COCh), donde detallaron que la deportista “se encuentra asintomática y en buen estado de salud, pero lamentablemente no podrá competir en este evento debido a que las autoridades sanitarias japonesas imponen en estos casos una cuarentena de al menos diez días”, lo que le impediría competir en la categoría bajo 57 kilos, que se disputa el 25 de julio.

Ahora, por medio de su cuenta de Instagram, la viñamarina publicó un video dando cuenta de su molestia por quedar fuera de la cita olímpica. “Estoy destrozada. Tengo mucha pena, angustia, frustración. También tengo rabia. Siento que es muy injusto que me hayan arrebatado así un sueño por el que tanto luché y me sacrifiqué yo y todo mi equipo”, expresó.

La chilena detalló ella y su equipo se realizaron tres PCR en suelo uzbeko, pero al arribar al Tokio le hicieron un test de antígenos donde dio positivo. Por lo mismo, considera que “es como un falso positivo. Es como imposible que hayamos compartido tanto y ellos ni siquiera hayan salido positivo asintomáticos”.

Eso sí y en línea con lo que informó el COCh, Aguirre indicó que “no tengo ningún síntoma. Estoy en cuarentena en una pieza pequeña, donde no puedo ni siquiera entrenar. Es super penca lo que me pasó, nunca pensé que me iba a pasar algo así. Nadie se lo espera. Obviamente habían probabilidades pero qué lata que me haya pasado a mi, siento que no me lo merezco”.

Por último, la medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, se mostró esperanzada de que se pueda realizar un último PCR y tener la chance de competir en tierras niponas.

“Se supone que me pueden hacer un solo PCR y estar 10 días en cuarentena, pero como mis demás compañeros salieron negativo, exigí otro PCR. Espero que se pueda hacer, pero todo depende del Comité Olímpico de Japón, no está en mis manos”, finalizó la joven de 21 años.