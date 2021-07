De locura a oportunidad comercial: la historia del jugador que festejó un gol lanzándose a un tarro de basura

El pasado jueves 15 de julio, el futbolista de Magallanes Miguel Ángel Orellana se dejó llevar por una loca idea y tras anotar en el minuto 87 el gol que sentenció el triunfo 2-1 de su equipo sobre Fernández Vial, terminó dentro de un tarro de basura.

Tal como “El Chavo del 8” en su barril, Orellana dio un brinco y se metió en un tarro de basura que estaba a unos metros de la cancha del estadio Municipal de San Bernardo. Exótica celebración que incluso le abrió las puertas de una oportunidad comercial.

“Ahora me dicen el Miguel Ángel del 8 y yo les respondo que no me tienen paciencia, jajajá. En su momento se dio, no más, pero después pensándolo bien y recordando que con mi familia siempre veo ‘El Chavo del 8’, me hizo sentido”, contó Orellana sobre su particular festejo, en entrevista con Las Últimas Noticias.

El atacante de 31 años fue más allá y reveló que “en estos días me contactó una empresa de tarros de basura para ver si puedo celebrar con ellos. Veremos qué sale, sólo puedo adelantar que estamos en conversaciones”.

“Es complicado por los protocolos. La celebración causó furor y me la han aplaudido harto. Lo que más risa me da es que ya nadie se acuerda del gol y todos recuerdan la pura celebración”, agregó.

Sobre el orígen de este curioso festejo, el futbolista formado en Unión Española explicó que “todo esto nació porque soy muy amigo del utilero Alexis Moya, conocido como el manojito. Acordamos hacer un festejo para que se viera en todos lados, pero nada en específico y justo en este partido habían varios basureros”.

“Jamás imaginé que iba a tener una repercusión internacional. Me llegaron felicitaciones de Edú Vargas en Brasil, Felipe Mora desde Estados Unidos, Fernando Cordero que está en Chillán y así. No descarto un próximo festejo con el gorro del ‘Chavo del 8’”, continuó.

Mira acá el video de Miguel Ángel Orellana celebrando su gol en un tarro de basura.