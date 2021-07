Cristián Gutiérrez, el formado en Colo Colo que jugará por Canadá: “Me cansé de esperar a Chile”

Después de sumar pasos por la Selección chilena Sub 20, Colo Colo, Unión Española y Huachipato, Cristián Gutiérrez partió al Vancouver Whitecaps, de la Major League Soccer, donde mostró un buen nivel.

Pero a pesar del gran rendimiento, el lateral nacional no fue convocado a la Roja, por lo que decidió jugar por Canadá, situación que explicó en conversación con El Mercurio.

“Nací en Montreal, pero a los cuatro años me fui a vivir a Chile. Como tenía doble nacionalidad, querían que jugara por ellos en 2017. Pero en ese tiempo pensaba en la Selección chilena, por eso siempre dije que no”, expresó al citado medio.

Cristián Gutiérrez jugando por el Vancouver Whitecaps / Foto: AP

“2019 fue un año asqueroso. Fue muy raro porque llegué sin haber hecho pretemporada. No me sentí bien sicológicamente. Más encima tuve varias lesiones, que fue lo peor. (Mario) Salas me dijo que lo mío era mientras estaba Ronald (De La Fuente lesionado). No es tan agradable escuchar eso”, sostuvo.

Además, destacó: “En la MLS mejoré más de lo que esperaba, mejoré mucho físicamente, porque es otra liga, otros jugadores. Los primeros dos meses me costaron por el tema físico, después me acostumbré. Llegando a la MLS hablé con el entrenador de Canadá y me propuso jugar por ellos. Lo analicé y tomé fríamente la decisión, si bien hable un poco con mi familia, fue mi decisión. Fue fácil, no tan complicado”.

“Hace tiempo pedían que me nacionalizara, pero yo quería jugar Chile. Y me cansé de esperar. No iba a seguir esperando si nunca me citaron, ni siquiera a un microciclo. Espere tanto, no se dio, me vine a Canadá y tomé una de cisión rápido”, completó.