Larrivey: el nuevo gerente deportivo decidirá el futuro del goleador de la “U”

Contando Copa Chile y Campeonato Nacional, Joaquín Larrivey ha anotado los últimos seis goles de Universidad de Chile. Al doblete en el triunfo por 2-0 del martes sobre Deportes Melipilla en Rancagua, se suman los dos de la llave copera ante Fernández Vial y otros dos en el 3-1 a domicilio contra San Luis de Quillota, por la misma competición.

Con siete tantos, el delantero argentino ya es el máximo artillero del torneo local en curso, encaminándose a repetir lo hecho en 2020, cuando marcó 19 y sólo quedó por detrás de su compatriota Fernando Zampedri, quien convirtió 20. Los números desde su llegada a la “U” son determinantes.

Ha jugado 43 partidos por el campeonato doméstico para un total de 3.487 minutos, con 26 dianas, o sea, una cada 134’. Solamente considerando el actual certamen, si se sacaran las conversiones del “Bati”, los azules tendrían nueve puntos menos de los 15 que acumulan. Es decir, se ubicarían penúltimos en la tabla, empatados con Curicó Unido.

El nacido en Entre Ríos tiene clara su importancia dentro del equipo. Por eso, ya le mandó un mensaje a la dirigencia de Azul Azul luego de la victoria frente a los “Potros” en El Teniente, dado que su contrato se acaba a fin de año, con el objetivo de agilizar las conversaciones para permanecer en el club.

“Uno siempre se ilusiona con quedarse, quiero seguir jugando. Las ganas de jugar le ganan por goleada a las de ser entrenador, si no es aquí, será en otra parte”, lanzó al atacante. “Tengo tiempo para seguir disfrutando del fútbol, ojalá sea aquí. De lo contrario, me iré muy agradecido”, complementó.

Pese al recado directo del transandino, en la concesionaria no se apuran en relación a la conformación del plantel para la próxima temporada, tomando en cuenta que otros nueve jugadores también terminan su vínculo. Como quedó demostrado con el caso de Walter Montillo, nadie es imprescindible y estos temas se tocarán en su debido momento.

De hecho, todavía no hay ningún contacto entre la controladora y el representante del ariete entrerriano. En el Centro Deportivo Azul aclaran que no iniciarán ninguna gestión mientras no esté en su cargo el futuro gerente deportivo, quien, como primera misión, probablemente tendrá que resolver el destino de Larrivey.