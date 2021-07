La molestia de Felipe Gutiérrez: “No entiendo cuál es el fin de criticar, criticar y criticar”

Felipe Gutiérrez, mediocampista de Universidad Católica, profundizó en sus descargos contra el medio futbolístico chileno, ante lo que él considera como una crítica permanente a los jugadores.

Tal como lo hizo después de triunfo 3-0 de la UC sobre O’Higgins del domingo en San Carlos de Apoquindo, el exjugador del Real Betis mostró su molestia contra las constantes críticas que recibe su gremio.

“Creo que a todos los equipos le dan muy duro y no entiendo por qué, no entiendo cuál es el fin de criticar, criticar y criticar. Tenemos que tratar de disfrutar lo que tenemos, todos los que estamos acá somos profesionales e intentamos hacerlo de la mejor manera, no solamente en Católica, en todos los equipos del fútbol chileno”, declaró este martes en conferencia de prensa.

El exseleccionado nacional sostuvo que “muchas veces se vuelve tedioso el estar trabajando, el estar sacándote la mierda para que las cosas puedan salir bien. Muchas veces se dan otras veces y otras no, por ejemplo Wanderers”.

“Tengo compañeros de profesión ahí y la verdad es complejo ver cómo le puede ir tan mal a un club, cuando los chicos trabajan, entrenan, se cuidan para que las cosas funcionen y lamentablemente no siempre se dan”, continuó.

En ese sentido, Felipe Gutiérrez estableció que “los periodistas y los hinchas lo ven desde afuera, pero en la interna es otra la cosa que se ve: el trabajo, el día a día, el sacrificio, dejar las familias de lado. Hacemos un esfuerzo tremendo para que el fin de semana tratemos de ganar o jugar bien, pero por alguna a veces eso no se da y cuando no se da, jugaste bien y perdiste, las críticas son las mismas, que no servimos para nada”.

“Por ejemplo el partido contra Palmeiras. Yo creo que jugamos de muy buena forma, pero después igual aparecen las críticas de que estamos en deuda a nivel internacional, que aquí y que allá. Entonces, es complejo trabajar con eso. Además, los chicos están leyendo y escuchando constantemente las críticas y es difícil trabajar así”, cerró el futbolista que ha sido punto alto en las últimas presentaciones de la UC.