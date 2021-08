De atrás pica el indio: Colo Colo remota un 0-2, golea a Melipilla y se encarama al segundo puesto del torneo

Colo Colo se instaló cómodamente en el segundo puesto del Campeonato Nacional luego de superar por 4-2 a Melipilla, tras reponerse a una desventaja de 0-2 recién iniciado el segundo tiempo.

La primera parte mostró a un Cacique bastante dubitativo en el dominio del balón y en la creación de jugadas de peligro en el arco de Nicolás Peranic, quizás producto del terreno sintético del estadio Nicolás Chahuán Nazar, que en los primeros minutos del juego mostró mejor a los futbolistas de los Potros.

Pese a los inconvenientes, los albos igual se las ingeniaron para inquietar el arco rival, sin embargo a cada ataque del equipo de Gustavo Quinteros, Melipilla respondía con balones en profundidad a Matías Colossi y Cristián Zavala, que casi siempre pusieron en aprietos a Brayan Cortés.

Uno de esos pelotazos en profundidad encontró nuevamente mal parada a la zaga alba y dejó en solitario a Gonzalo Sosa, quien cayó en el área ante una falta de Cortés. Penal para los melipillanos, que el propio Sosa transformó en gol a los 25 minutos.

El golpe dejó confundidos a los albos, que por varios minutos trataron de generar ocasiones de gol, pero casi siempre encontraron una pierna o cabeza rival en el área de Melipilla.

Con la desventaja, el Cacique salió a buscar el empate en el inicio del segundo lapso, sin embargo un error de Gabriel Suazo en la salida del fondo albo, le permitió a Zavala por el 2-0 a los 48′.

Ahí pareció que se le venía la noche a Colo Colo, que gracias a los cambios realizados por Quinteros de Pablo Solari, Óscar Opazo y Vicente Pizarro, sumó mayor recuperación de balón y un profundo ataque por las bandas.

La reacción de Colo Colo

Así llegó el primer descuento, obra y gracia de Solari, quien en una triangulación a un toque de Leonardo Gil, Marcos Bolados e Iván Morales, dejó al argentino perfilado frente al arco de Peranic, para con un zurdazo dejar las cosas 2-1 a los 62′.

Lo que vino después de ese tanto fue una aplanadora alba al fondo melipillano, ya que las constantes subidas de Opazo y Bolados por derecha y Morales por izquierda, más las entradas por el centro de Gabriel Costa, Gil o Solari, terminaron por hacer sucumbir a la defensa local, que en siete minutos pasó de estar en ventaja a ser goleado por el Cacique.

A los 71′ Morales puso el 2-2 con un penal, tres minutos después un zapatazo de Costa significó el 3-2 y siete minutos más tarde el propio Morales se despachó con el mejor gol de la jornada, al sacarse a dos defensas por banda izquierda para sacudir con un derechazo el arco de Peranic.

El factor Solari

“Era un partido complicado pero gracias a Dios el equipo lo pudo revertir”, señaló al final del encuentro Solari, cuyo ingreso en el segundo tiempo le dio mayores opciones de ataque al Cacique.

“Este golcito me sube el ánimo. Salí muy enojado el otro día (ante Wanderers) porque no me estaban saliendo las cosas, pero trabajé mucho y por suerte hoy pude sentirme mejor, especialmente porque estos últimos días también pude hablar con mi familia en Argentina. Me ayudó para estar firme de cabeza”, afirmó.

Otro que quedó conforme con el triunfo y el segundo lugar del Cacique en el torneo (sumó 24 puntos y quedó a uno del puntero, Unión La Calera), fue Gustavo Quinteros.

“Se comenzó el partido con muchas imprecisiones, pelotas que perdimos muy fácil. Después ajustamos eso con más fútbol y precisión, lo que se reflejó en el gran segundo tiempo que hicimos, más menos jugando como lo veníamos haciendo en los otros partidos”, cerró.