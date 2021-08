Claudio Borghi reveló los motivos por los que nunca llamó a Johnny Herrera a la Roja

Ya han pasado casi nueve años desde que Claudio Borghi dejó la banca de la Roja y las polémicas que marcaron su convulsionado paso por la Selección parecen muy lejanos, sin embargo el propio “Bichi” se encargó de recordar uno de los capítulos más controvertidos de su gestión.

En entrevista con Dale Albo, el actual comentarista deportivo en TNT Sports habló de por qué no llamó nunca a Johnny Herrera cuando estuvo al mando de la Roja, pese a que en ese entonces el ídolo azul pasaba uno de los mejores momentos de su carrera, coronado con el título de la Copa Sudamericana 2011.

“Yo nunca tuve un cruce, yo nunca respondí ni ataqué a ningún jugador. No es mi trabajo como entrenador. Los jugadores no citados tienen su forma de expresarse, pueden hacer lo de forma respetuosa o no tanto. No es un problema mío, es de la gente que opina”, sostuvo quien como DT conquistó cuatro títulos de Primera División con Colo Colo.

“En ningún momento lo creí yo necesario para la selección, por eso no lo llevé y no estuvo citado. Ahora lo que piense el resto me tiene sin cuidado. La vida sigue y cada uno elige el camino que seguir. Ahora trabajamos juntos y no es más que eso”, agregó el campeón del mundo en México 1986.

Consultado si es que se dio la oportunidad de hablar directamente con Herrera sobre esta situación, sobre todo ahora que son compañeros de trabajo en TNT Sports, Borghi estableció que “no le doy explicaciones a un jugador activo y menos lo voy hacer con alguien retirado. No es mi estilo. Él podrá pensar lo que quiera de porque no lo lleve y hasta ahí todo”.